احتراماً لحقوق الإنسان وكرامته ..رئيس الجمهورية يدعو بتوفير الحياة الكريمة لذوي “الهمم”

2022/12/01 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة الاهتمام ورعاية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، وتقديم كل الدعم وتوفير الحياة الكريمة لهم احتراماً لحقوق الإنسان وكرامته. وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في […]

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