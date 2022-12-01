استبدال كادر مكتب جهاز المخابرات في مطار بغداد

2022/12/01 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باستبدال كادر مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي العاملين في مطار بغداد الدولي.

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