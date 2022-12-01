رشيد والمالكي يؤكدان أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها

2022/12/01 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ناقش رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الخميس، دعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها المرتبطة بحياة المواطنين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة".

وبحسب البيان فلقد تم التأكيد على "ضرورة حماية الاستقرار وضمان أمن وسلامة المواطنين وتوحيد الجهود في سبيل حماية مصالح البلد".

وأكد الجانبان أهمية دعم جهود الحكومة في "تنفيذ برنامجها الوزاري وخصوصا المرتبط منه بشكل وثيق بحياة المواطنين وأحوالهم المعيشية والخدمية".

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