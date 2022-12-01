بالأرقام.. تقرير يتحقق من أسعار المكالمات الهاتفية بعد تخفيض

2022/12/01 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أجرت منصة "التقنية من اجل السلام" تحقيقًا بشأن رفع اسعار المكالمات إلى 240 دينارا للدقيقة الواحد، كإجراء يعوض الغاء الضريبة البالغة 20% على اسعار الكارتات.

وقالت المنصة في إيضاح اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لخبر قيام شركات إتصال الهاتف النقال برفع تسعيرة المكالمات إلى 240 دينار عراقي للدقيقة الواحدة كما تم الادعاء، حيث وبحسب أسعار المكالمات المعلنة من قبل شركات الاتصال في أخر تحديث لها فأن: "سعر المكالمة لمشتركي خطوط شركة (آسيا سيل) هو (2.4 دينار/ثانية)، أي 144 دينار للدقيقة الواحدة، وسعر المكالمة لمشتركي خطوط شركة (زين العراق) هو (2.4 دينار/ثانية)، أي 144 دينار للدقيقة الواحدة".

اما سعر المكالمة لمشتركي خطوط شركة (كورك تيليكوم) يتراوح بين (1.8-2.2 دينار/ثانية) لداخل الشبكة بحسب منطقة الاتصال، أي 108-132 دينار للدقيقة الواحدة وبين (2.1-2.2دينار/ ثانية) من كورك لباقي الشبكات المحلية الأخرى بحسب منطقة الاتصال، أي 126-132 دينار للدقيقة الواحدة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع انباء عن رفع سعر المكالمات من قبل شركات الاتصال في العراق، في اجراء يمثل "التفافًا" على قرار الغاء الضريبة وتخفيض اسعار كارتات التعبئة.

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