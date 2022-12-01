2022/12/01 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الخميس، ضبط (٢٩) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ميناء أم قصر الشمالي وبالتعاون مع مركز الكمرك تمكن من ضبط (٢٩) حاوية ٤٠ قدما مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضافت انه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (أجهزة كهربائية مختلفة ومواد متنوعة اخرى) جميع الحاويات تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون انجاز معاملاتها الكمركية"، مبينة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر".

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