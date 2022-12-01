الطائر الأخضر يعلن عن موعد رحلاته ليوم غدٍ الجمعة

2022/12/01 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن جدول رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غدٍ الجمعة.

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