رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف دولة القانون يؤكدان ضرورة حماية الاستقرار

2022/12/01 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صحفي “بحث مجمل الأوضاع العامة، حيث تم التأكيد على ضرورة حماية الاستقرار وضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوحيد الجهود في سبيل حماية مصالح البلد ومواجهة التحديات بمسؤولية عالية وبما يرسخ الاستقرار ويعزز فرص التقدم والازدهار.

وأكّد اللقاء أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، وخصوصا المرتبط منه بشكل وثيق بحياة المواطنين وأحوالهم المعيشية والخدمية، وبما يُحقق طموحات المواطنين ويُلبي احتياجاتهم.

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