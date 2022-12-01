أسعار النفط تواصل تعافيها وتتجاوز 88 دولاراً للبرميل

2022/12/01 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار النفط تعافيها، لليوم الثاني، متجاوزةً 88 دولاراً للبرميل.وسجلت العقود الآجلة من خام برنت حتى الساعة 16:50 بتوقيت بغداد 88.56 دولاراً للبرميل مرتفعة بنحو 1.8% عن سعر الإغلاق أمس والذي بلغ 86.97 دولاراً.وارتفع الخام الأمريكي أكثر من 2% في العقود الآجلة مسجلاً 82.15 دولاراً للبرميل، فيما كان قد أغلق أمس عند 80.55 دولاراً للبرميل.

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