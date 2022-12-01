أميركي مصري اعتقل في الإمارات ومهدد بتسليمه للقاهرة

2022/12/01 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه مواطن أميركي-مصري أعتقل مؤخرا أثناء زيارته للإمارات احتمال تسليمه للسلطات المصرية بعد انتقاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعوته المصريين إلى الاحتجاج في مقاطع فيديو صورها أثناء إقامته في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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