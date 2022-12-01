الرئيس المصري يرد على منتقدي اهتمامه ببناء الكباري.. ويوضح السبب

2022/12/01 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعليقات سائدة حول سر اهتمامه ببناء الطرق والكباري بدلا من الاهتمام بملفات أخرى ترتبط بالظروف المعيشية للمصريين.

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