اجتماع حكومي يناقش أولويات المشاريع في الديوانية وملفي المستشفيات والمدارس

2022/12/01 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

عقد فريق متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخاصة بمحافظة الديوانية، اجتماعاً، اليوم الخميس، برئاسة مدير مكتبه إحسان العوادي وناقش عدة ملفات من بينها إدراج مشاريع جديدة وتفعيل المشاريع المتلكئة فضلاً عن ملفي المستشفيات والمدارس. وقال بيان صادر عن الاجتماع إن "مدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي رئيس فريق المتابعة ترأس اجتماعاً للفريق بحضور محافظ الديوانية ووكلاء الوزارات والمديرين العامين المعنيين".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش تفعيل المشاريع المتلكئة وتابع إدراج مشاريع المحافظة المرفوعة إلى وزارة التخطيط وناقش كذلك إدراج مشاريع جديدة وفقاً للأولويات التي وجه بها رئيس الوزراء".وتابع، أن "الاجتماع أولى اهتماماً خاصاً في نقاشاته بملفي المستشفيات والمدارس وأكد إيصال 3449 رحلة مدرسية لمدارس المحافظة حتى تاريخ اليوم لسد الناقص الحاصل".

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