2022/12/01 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لـ 118 ألف أسرة..



العمل تُطلق رواتب الإعانة الاجتماعية للدفعة الثانية من الوجبة الثامنة المركز الخبري الوطني.

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