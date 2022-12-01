2022/12/01 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وعدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، المواطنين بتقديم مفردات البطاقة التموينية بتوقيتات محددة ونوعية أفضل.وقال الوزير داود الغريري، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “الوزارة ستمضي بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة: سنقدم مفردات البطاقة التموينية بنوعية أفضل المركز الخبري الوطني.

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