شاهد بالفيديو.. حسجة اليوم: لاهادها ولامعارچ بيها.. قصة تترجم حال بعض من يعتبرون أنفسهم رجالا

2022/12/01 | 18:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H99UQMsYmcA

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