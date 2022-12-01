2022/12/01 | 18:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5-35SjXqwIk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عالمكشوف | أهوار الجبايش .. قبلة سياحية فريدة.. مهددة بالجفاف والخروج من قائمة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عالمكشوف | أهوار الجبايش .. قبلة سياحية فريدة.. مهددة بالجفاف والخروج من قائمة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).