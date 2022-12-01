الدفاع توجه دعوة للضباط المفسوخة عقودهم

2022/12/01 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تدعو وزارة الدفاع الضباط من المفسوخة عقودهم، الى مراجعة قيادة القوات البرية؛ لإجراء الفحص الطبي والمقابلة، وكُلً حسب التاريخ المذكورة أمام اسمه وحسب الجدول المرفق ادناه.

ملاحظة:

في حال عدم المراجعة بالموعد المحدد، تمنع المراجعة في اليوم التالي، وتكون المراجعة في نهاية فحص جميع المتقدمين في يومي الاربعاء والخميس.

- تاريخ المراجعة يوم الاحد 4 /كانون الاول/ 2022

- تاريخ المراجعة يوم الاحد 5 /كانون الاول/ 2022

- تاريخ المراجعة يوم الاحد 6 /كانون الاول/ 2022

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