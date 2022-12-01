مصدر يتحدث لـ(بغداد اليوم) بشأن اغلاق حكومة ديالى لمقرات سرايا السلام

2022/12/01 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس، عن حقيقة إصدار قرار بإغلاق مقرات سرايا السلام في ديالى، من قبل الحكومة المحلية هناك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سرايا السلام لديها مقرات عدة في ديالى منها بعقوبة وتم فتحها وفق موافقات امنية وقبول سياسي ولم يحصل اي اعتراض عليها طيلة الاشهر الماضية من قبل كل القوى بمختلف الانتماءات المذهبية والقومية رغم انها مقرات تمثل جناح مسلح لتكتل سياسي كبير".

واضاف، أن "الحديث عن صدور قرار يحمل الرقم 123 باغلاق مقرات سرايا السلام غير دقيق ولم يصدر اي قرار حيال سرايا السلام بشكل عام"، لافتا إلى أن "اغلاق مقرات الفصائل المسلحة مرتبط بشكل مباشر ببغداد وليس ديالى لأن أي قرار من هذا النوع قد يقود إلى ازمة والمحافظة لاتتحمل ازمات اخرى".

واشار إلى أن "سرايا السلام قوامها لواء في ديالى وفق المعلومات ولديها افواج في الاقضية لكنها لاتشارك في العمليات الامنية بشكل مباشر بالوقت الراهن".

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