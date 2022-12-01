2022/12/01 | 18:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال جلسة البرلمان لـــ يوم السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال جلسة البرلمان لـــ يوم السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).