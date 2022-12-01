يدخلون الإسلام أفواجا

2022/12/01 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت فيديو يظهر فيه، في قطر، داعية شهير يردد الشهادة، التي تكررها خلفه مواطنة أوروبية أو أميركية.بعد ترديدها الشهادة، يهلل الداعية والحضور حوله مبتهجين بدخولها الإسلام.

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