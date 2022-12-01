2022/12/01 | 19:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الخميس 12/01/2022، التزام...

ظهرت المقالة العبودي: وزارة التعليم وفرت بيئة منظمة للتنافس والقبول بالمجموعة الطبية أولاً على المسلة.

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