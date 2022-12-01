السوداني يوجه بمراجعة العمولات التي تفرضها شركات الدفع الإلكتروني مقابل خدماتها وتدقيق عقود عملها

2022/12/01 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنـة تدقيقيـة مختصـة، تتـولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة، مـن المـواطنين، واتخـاذ الإجراءات بحق المخالف منها وفقاً للقانون.

وقال مكتب السوداني في بيان “تتولى اللجنة أيضا، تدقيق العقود المبرمـة مـع الشـركات آنفا، وبيان مـدى انسجامها مـع القـوانين والأنظمة والتعليمـات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامـة”.

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