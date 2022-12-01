السوداني يوجه بشأن عمولات شـركات الدفع الإلكترونـي كافة

2022/12/01 | 19:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدقيق العقود المبرمة مع الشركات آنفا.ص

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