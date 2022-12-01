مركز اقتصادي يكشف أغلى مدن العالم للعيش في 2022

2022/12/01 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف وسام حدمل الحلو مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الخميس، عن أغلى مدن العالم للعيش في عام 2022 والتي تصدرتها نيويورك وسنفافورة، بحسب مؤشر تكلفة المعيشة العالمي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (Economist Intelligence Unit).

وقال الحلو في بيان أن "تكلفة المعيشة في 172 مدينة من المدن الكبرى في العالم ارتفعت بمعدل 8.1% العام الجاري، مدفوعة بعوامل الوضع الاقتصادي في العالم من بينها الحرب في أوكرانيا وأزمات سلاسل التوريد وبسبب السياسات الحكومية وتحركات العملة في الاسواق العالمية"

وأشار البيان الى أن "تسلسل المدن العشر الأكثر تكلفة بالعالم في عام 2022، جاءت كالاتي:

مدينة نيويورك، في الولايات المتحدة.



المركز الاول

سنغافورة

المركز الثاني

تل أبيب

المركز الثالث.

هونغ كونغ، الصين

المركز الرابع.

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة

المركز الخامس

زيورخ، سويسرا

المركز السادس.

جنيف، سويسرا

المركز السابع.

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة المركز الثامن.

باريس ، فرنسا

المركز التاسع.

كوبنهاغن، الدنمارك

المركز العاشر.

سيدني، أستراليا

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