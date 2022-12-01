تفاصيل قرار السوداني بشأن عمولات شـركات الدفع الإلكترونـي

2022/12/01 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الخميس، توجيها بشأن عمولات شركات الدفع الالكتروني.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنـة تدقيقيـة مختصـة، تتـولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة، مـن المـواطنين".

وأضاف، أن السوداني وجه "باتخـاذ الإجراءات بحق المخالف منها وفقاً للقانون".

وتتولى اللجنة أيضا، "تدقيق العقود المبرمـة مـع الشـركات آنفا، وبيان مـدى انسجامها مـع القـوانين والأنظمة والتعليمـات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامـة".



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