مديرة صندوق النقد: تزايد احتمال انخفاض النمو العالمي دون 2% العام المقبل

2022/12/01 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، لوكالة رويترز، إن فرص نمو الاقتصاد العالمي دون 2٪ في العام المقبل، آخذة في الارتفاع.

وأعربت غورغييفا عن قلقها بشأن حدوث تباطؤ متزامن في الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن التباطؤ في الصين ملحوظ جداً بشكل خاص.

وقالت: "اعتمدنا على الصين في 35-40٪ من النمو العالمي، هذا لن يحدث في العام المقبل".

وأضافت مديرة صندوق النقد أن القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في الصين لا تزال أكثر صرامة بكثير من بقية العالم.

وقالت إن هناك توقعات بأن التطعيمات ستكون موضع ترحيب في الصين، لكن هناك حاجة إلى مزيد من استهداف السكان المعرضين للخطر.

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