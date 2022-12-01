رشيد والمالكي يؤكدان أهمية دعم جهود الحكومة

2022/12/01 | 19:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف

رشيد، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف دولة

القانون نوري المالكي، فيما اكد

الجانبان على أهمية دعم جهود الحكومة في

تنفيذ برنامجها الوزاري.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهور

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