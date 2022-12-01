2022/12/01 | 19:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نعيم العبودي، اليوم الخميس، التزام

مؤسسات التعليم العالي وحرصها على جودة

التعليم ودعا المختصين في التعليم

الطبي الى استكمال متطلبات الاعتماد

العالمي.

وقالت الدائ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يؤكد الالتزام بجودة التعليم واستكمال متطلبات الاعتماد العالمي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يؤكد الالتزام بجودة التعليم واستكمال متطلبات الاعتماد العالمي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).