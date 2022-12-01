توجيه حكومي جديد يخص

2022/12/01 | 19:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تدقيقية

لمراجعة العمولات التي تستحصـلها شركات

الدفع الإلكتروني.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "وجّه، الي

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