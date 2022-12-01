2022/12/01 | 19:41 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ستة أشهر من تجريب العمل لـ 4 أيام في الأسبوع -دون تخفيض الأجور، من غير المرجح أن تعود معظم الشركات التي يبلغ عددها 33 شركة وتضم 903 عمال، إلى أسبوع العمل القياسي، وفقا لمنظمي البرنامج التجريبي العالمي.لم تقل أي من الشركات السبعة والعشرين المشاركة التي استجابت لاستطلاع أجرته 4Day Week Global إنها تميل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا ستستمر 33 شركة في نظام العمل لـ 4 أيام في الأسبوع؟ شبكة القيقب الدولية.

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