لحظة مخيفة صورها سائح.. شاهد ما حدث لمغامر حاول الهبوط بمظلته في واد سحيق

2022/12/01 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مخيف رصدته الكاميرا، التقط سائح في مدينة مواب بولاية يوتا الأمريكية لحظة اصطدام مغامر مظلي بحافة جرف صخري سحيق، ويقول ميتش إدواردز، الذي صور ابنه الفيديو، إنه لم يكن لديه خدمة خلوية، لكنه طلب من سائقة عابرة الاتصال بالطوارىء بمجرد تلقيها إشارة، ونجا المغامر بعد أن تم إنقاذه في حالة حرجة من قبل فرق البحث والإنقاذ، وقال مكتب الشرطة إن الرجل كان متدليًا على ارتفاع 70 قدمًا على الأقل فوق الأرض.

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