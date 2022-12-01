كمارك كردستان: منافذنا تخضع لرقابة شديدة ولا تهريب عبرها

2022/12/01 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد المدير العام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الخميس، أن منافذ الإقليم جميعها تخضع لرقابة وزارة المالية في حكومة الإقليم.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحديث عن فوضى وتهريب، حديث مبالغ فيه جدا، والوضع في جميع المنافذ تحت السيطرة".

وأضاف أن "العائدات المالية للمنافذ الحدودية تذهب لحكومة إقليم كردستان وتحديدا وزارة المالية، ولا تذهب لأحزاب أو شخصيات سياسية إطلاقا، وهناك رقابة والتزام بتعليمات هيئة المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية".

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