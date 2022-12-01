جهاز مكافحة الارهاب يلغي عقد الإطعام ويجري تجربة مغايرة

2022/12/01 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب المستقل علي الساعدي اليوم الخميس، عن فسخ رئيس جهاز مكافحة الارهاب عبدالوهاب الساعدي عقد تجهيز الطعام لمقاتلي الجهاز، واجراء تجربة الاكتفاء الذاتي لمدة 3 أشهر واخضاعها للتقييم.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الساعدي وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "تفقد جهاز مقر قيادة العمليات الخاصة الاولى بجهاز مكافحة الارهاب، بعد ورود العديد من الشكاوى فيما يخص موضوع (الإطعام)، وأطلع على نوعية وكمية الغذاء المقدمة لهم، واستمع للضباط والجنود بهذا الخصوص ".

واضاف البيان انه "من جانبه مشكوراً؛ وجه رئيس جهاز مكافحة الارهاب وجه بفسخ عقد تجهيز الطعام، وإعادة الاكتفاء الذاتي لمدة (٣) أشهر، والعمل بهذه الآلية على أن يتحمل كل آمر فوج المسؤولية كاملة وبعدها يتم التقييم لاختيار أفضل القرارات بما يخدم مصلحة منتسبي الجهاز".

وأكد النائب الساعدي أنه "سيزور الأفواج الخاصة بالجهاز في المحافظات، خلال الفترة القليلة القادمة، للاستماع الى مشاكلهم وإرسالها الى الجهات ذات العلاقة ومحاسبة المقصرين تجاه إخوتهم من أبناء الجهاز ".

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