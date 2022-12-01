وثائق تكشف تفاصيل خطط طهران لاغتيال مسؤولين غربيين ومعارضين إيرانيين

2022/12/01 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت الحكومة الإيرانية جهودها الرامية لاختطاف وقتل مسؤولين حكوميين غربيين ونشطاء وصحفيين إيرانيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وفقا لوثائق حكومية ومقابلات مع 15 مسؤولا في واشنطن وأوروبا والشرق الأوسط، تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست".

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