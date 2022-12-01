سيارة صينية تنافس ميتسوبيشي وتويتا

2022/12/01 | 20:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستعمل نسخها المطروحة في روسيا بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة.

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