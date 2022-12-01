المجلس الوزاري العربي للمياه يدعم العراق بالحفاظ على موارده في دجلة والفرات

2022/12/01 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المجلس الوزاريّ العربيّ للمياه، اليوم الخميس، دعم العراق بالحفاظ على موارده في حوضي دجلة والفرات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ، ان “العراق شارك في إجتماع الدورة الرابعة عشر للمجلس الوزاريّ العربيّ للمياه، بوفدٍ ترأسه سفير جُمْهُوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة، أحمد نايف رشيد الدليميّ، في مقر الأمانة العامة”.

وبحسب البيان، “ألقى السفير كلمة نيابةً عن وزير الموارد المائيَّة في جُمْهُوريَّة العراق، ركز فيها على التحديات التي تواجه البشريَّة، والتي تعد قضيَّة المياه أهمها، ولفت إلى أنَّ العراق يعانيّ من شحة المياه، وأنه بصدد إستخدام كافة الوسائل والطرق الحديثة لترشيد الاستهلاك وتعظيم المردود الإقتصاديَّ بهدف الإستدامة في التنميَّة من خلال إدارة متكاملة للموارد المائيَّة”.

واوضح البيان، انه “جرى خلال الإجتماع مُناقشة عدد من الملفات المعنيَّة بالمياه ومواردها، ومُتابعة تنفيذ الخطة التنفيذيَّة لإستراتيجيَّة الأمن المائيّ العربيّ في المنطقة بهدف مُواجهة التحديات والمُتطلبات المُستقبليَّة للتنميَّة المُستدامة، كما تضمن الإجتماع دعم حقوق العراق”.

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