المغرب يضمد جراح المنتخبات العربية في مونديال 2022 ويبلغ الدور ثمن النهائي

2022/12/01 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكن المنتخب المغربي من العبور الى دور ثمن النهائي بعد الفوز على منتخب كندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر.وشهد الشوط الأول تسجيل اهداف المنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش، بالدقيقة 3 قبل ان يضيف الهدف الثاني اللاعب يوسف النصيري، بالدقيقة 24 قبل ان يقلص النتيجة المنتخب الكندي بتسجيل الهدف الأول، عن طريق ألفونسو، بالدقيقة 40 من زمن الشوط.

وبنفس المجموعة تاهل المنتخب الكرواتي لدور الـ 16 بعد تعادلها مع بلجيكا.

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