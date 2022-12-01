مرور البصرة: افتتاح مشروع ثانٍ لتسجيل المركبات مطلع العام المقبل

2022/12/01 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير مرور محافظة البصرة، اللواء حيدر العيداني، اليوم الخميس، افتتاح مشروع لتسجيل المركبات لتقليل الزخم مطلع العام المقبل.

وقال العيداني لـ(بغداد اليوم) إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه اليوم خلال زيارته المشروع الوطني بضرورة افتتاح مشروعين اثنين بالبصرة يضافان إلى المشروع الموجود في منطقة الكزيزة".

وبين أنه عمل منذ تولية إدارة مرور البصرة على "المضي بإكمال المشروع، إذ تم تهيئة أرض للداخلية قرب مجسر الخطوة وتمت الإحالة للمستثمر لغرض إكمال المشروع، حيث وصلت نسبة الإنجاز حوالي 75 % وتبقى شهرين تقريبا، لغرض افتتاحه ماسيساهم في فك الزخم الموجود بالمشروع الاول في منطقة الكزيزة".

وأضاف العيداني أن "هناك توجه آخر لافتتاح مشروع ثالث في شمال البصرة لكن يجري العمل حاليا على تهيئة الأرض لغرض المضي بالمشروع وهذا الأمر قد يحتاج إلى سنة كاملة".

ووجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، خلال زيارته محافظة البصرة بإعفاء مدير تسجيل المركبات في مديرية مرور البصرة العميد اسعد عبد العزيز، لتقصيره في أداء الواجبات الموكلة إليه.

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