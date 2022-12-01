اليكتي يكشف عن مرشحي وزارتي البيئة والإعمار

2022/12/01 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، االيوم الخميس، عن المرشحيّن لوزارتي البيئة والأعمار، فيما رأى أن حسم هذا الملف بداية لحل الخلاف داخل البيت الكردي.

وقال عضو الاتحاد احمد الهركي لـ(بغداد اليوم) إن "وزارة البيئة حُسِمَت للاتحاد منذ اجتماع تحالف إدارة الدولة الأخير، وستكون لنزار أميدي (مدير مكتب رئيس الجمهورية) والذي يمتلك خبرة كبيرة سيما وهو يدير المكتب منذ 17 عاما".

وبين الهركي أن "وزارة الإعمار والإسكان ستكون للقيادي في الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، وعليه حسم الوزارتين سيكون بوابة لحسم ملف الخلاف بما يتعلق بالكابينة وستبقى الملفات الداخلية هي الوحيدة التي بين الحزبين".

وأعلن البرلمان عن جدول أعمال جلسته المقرر عقدها السبت المقبل، والتي ستتضمن استكمال الكابينة الحكومية.

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