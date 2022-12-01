بعد فشل المجمعات الاستثمارية.. الخدمات النيابية تقترح حلًا بديلًا لأزمة السكن

2022/12/01 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مديحة المكصوصي، اليوم الخميس، أن الكلفة العالية للمجمعات السكنية، دفعت الطبقات الفقيرة إلى العشوائيات.

وقالت المكصوصي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك مجمعات سكنية يتم انجازها باستمرار في مختلف المدن والمحافظات ولكن تكون باسعار باهظة ومرتفعة حيث تصل اسعار الوحدات السكنية في بعض المجمعات الى 200الف دولار و400 الف دولار".

واضافت، ان "هذه المجمعات التي يتم انشاؤها لن تحل أزمة السكن بسبب ارتفاع الأسعار لذلك لجأ المواطن الفقير إلى السكن في العشوائيات والمناطق الزراعية".

وتابعت المكصوصي، أنه "يجب على الحكومة وضع خطة مع الجهات المعنية كافة من خلال وضع يدها على جميع المساحات الواسعة التابعة للدولة وبناء وحدات سكنية وفق المعايير التي تخدم العائلة العراقية والمساحة التي لا تكون صغيرة جداً".

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