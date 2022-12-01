بعد الفوز على كندا.. المغرب يعتلي الصدارة ويضرب موعدًا مع ثاني المجموعة الخامسة

2022/12/01 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة على أرض استاد الثمامة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

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