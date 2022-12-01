مكافحة الإرهاب يفسخ عقد الإطعام.. وجهات متنفذة تحتكر صفقات أرزاق الجيش والشرطة

2022/12/01 | 20:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت مصادر مطلعة، الخميس 12/01/2022، بان جهاز مكافحة الإرهاب فسخ عقد...

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وجهات متنفذة تحتكر صفقات أرزاق الجيش والشرطة أولاً على المسلة.

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