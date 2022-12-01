شرطة الأنبار تعتقل شخصين ضبطت بحوزتهما حبوب مخدرة

2022/12/01 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، الخميس، اعتقال شخصين ضبطت حبوب مخدرة بحوزتهما في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إن “معلومات وردت من أحد المصادر لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود أشخاص في قضاء الرمادي بحوزتهم حبوب مخدرة وبعد استحصال الموافقات القانونية القضائية تم تشكيل مفرزة من المديرية والتوجه الى المكان المقصود”.

وأضافت “ألقي القبض على المتهمين كل من (م.



ص.ن.ح) و(ر.ص.ن.ح) وضبط بحوزتهم (80) حبة مخدرة نوع كبتاجون، وتنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتوقيف المتهمين وفق المادة 28 مخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص وايداعهم التوقيف في مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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