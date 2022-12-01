كربلاء تسجل 3 حالات اعتداء على الملاكات التعليمية خلال اسبوع واحد

2022/12/01 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهذا مؤشر خطير يصيب العملية التربوية في كربلاء.

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