شاهد ما رصدته طائرة عندما حلقت فوق أكبر بركان نشط في العالم

2022/12/01 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشاهد مذهلة رصدتها طائرة حلقت فوق أكبر بركان نشط في العالم، ظهر تدفق الحمم البركانية بشكل كبير من بركان "ماونا لوا" النشط في جزيرة هاواي.وهذه هي المرة الأولى التي يثور فيها "ماونا لوا" منذ 38 عامًا، في حين تهدد الحمم البركانية المنبعثة من البركان طريقًا مهمًا في هاواي، ولم تتعرض منازل السكان للخطر.ويقول حاكم هاواي إنه لا يزال من الآمن زيارة الجزيرة.

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