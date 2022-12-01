2022/12/01 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على (16) متهماً بقضايا متنوعة وتضبط كدساً للعبوات الناسفة في مناطق متفرقة من البلاد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أنه”وفقاً لمعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 16 متهماً بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من البلاد المركز الخبري الوطني.

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