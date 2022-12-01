2022/12/01 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، عددا من القاعات الذكية والمختبرات في كلية الطب بجامعة بغداد.وذكر بيان للوزارة وتلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” العبودي افتتح اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يؤكد أهمية تآزر الجميع لتحقيق أهداف التعليم الطبي المركز الخبري الوطني.

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