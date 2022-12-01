كاس العالم:كرواتيا تقصي بلجيكا وتتاهل للثمن النهائي

2022/12/01 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب كرواتيا إلى دور ال16 ببطولة

كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب تعادله

مع بلجيكا سلبيا، خلال المباراة التي

جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات

الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات

المجموعة السادسة.

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