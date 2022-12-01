كاس العالم: المغرب يرفع رأس العرب بتأهل تاريخي لثمن نهائي المونديال

2022/12/01 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب المغرب لثمن نهائي بطولة كأس

العالم قطر 2022، بعد الفوز على كندا (2-1)،

اليوم الخميس، على ستاد الثمامة ضمن

منافسات الجولة الثالثة لدور

المجموعات.

سجل للأسود حكيم زياش في الدقيقة (4)،

ويوسف

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