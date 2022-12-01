اسيا سيل تنفي زيادة كلفة المكالمات

2022/12/01 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت شركة اسيا سيل اليوم الخميس، ارتفاع كلفة المكالمات، فيما أكدت التزامها بقرارات هيئة الاعلام والاتصالات.

ووصفت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انباء زيادة كلف الاتصالات بـ"الاشاعات"، وذلك بعد انباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع كلف الاتصالات إلى 240 دينار للدقيقة بدلا من 120 دينارا للدقيقة، بالرغم من تقليل اسعار الكارتات بعد الغاء الضريبة البالغة 20%.

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