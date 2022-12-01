الملا من مكتب السوداني: رئيس الوزراء يتابع الكشف عن مرتكبي محاولة اغتيالي

2022/12/01 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف السياسي والنائب السابق حيدر الملا اليوم الخميس، متابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التحقيقات للكشف عن مرتكبي "محاولة اغتياله".

وقال الملا في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم): "نتقدم بالشكر الى السيد رئيس مجلس الوزراء على دعوتهِ لنا واستقباله واهتمامه بمتابعة التحقيقات من اجل الكشف عن مرتكبي محاولة الاغتيال والجهة التي تقف وراءهم".

وكان الملا قد تعرض لهجوم في منطقة الغزالية من قبل جهات مجهولة بالضرب بواسطة العصي والقضبان الحديدية، فيما تم اعتقال احد المتورطين في وقت سابق.

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